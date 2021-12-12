В Британии из-за омикрон-штамма повысили уровень исходящей от коронавируса угрозы

Власти Великобритании повысили степень угрозы, исходящей от коронавируса, с третьего уровня до четвертого (всего пять) на фоне активного распространения штамма "омикрон". О таком решении объявили в воскресенье главные санитарные врачи Англии, Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Первичные анализы показывают, что омикрон-штамм распространяется гораздо быстрее, чем вариант "дельта", а эффективность вакцин при предотвращении инфицирования в случае с новой разновидностью снижается. Более подробные данные о том, насколько опасен новый штамм, появятся в предстоящие недели, однако уже выявлены случаи госпитализации зараженных омикрон-штаммом, и они, вероятно, будут стремительно увеличиваться", - говорится в совместном заявлении.

Врачи также подчеркнули, что в свете обнаружения штамма "омикрон" жителям Соединенного Королевства следует как можно скорее пройти курс ревакцинации, поскольку бустерная доза вакцины предоставляет дополнительную защиту при предотвращении инфицирования. Кроме того, они призвали население носить медицинские маски в общественных местах, регулярно сдавать бесплатные тесты на коронавирус и уходить на самоизоляцию в случае возникновения симптомов заболевания.

О повышении уровня угрозы от коронавируса было объявлено в преддверии намеченной на вечер воскресенья пресс-конференции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. По информации местных СМИ, на ней глава правительства не будет представлять новые меры по борьбе с коронавирусом, однако остановится на необходимости получить бустерную дозу вакцины.

Ранее на фоне распространения омикрон-штамма власти Великобритании ужесточили коронавирусные ограничения. Работодателям рекомендовано вернуть сотрудников на удаленную работу с начала следующей недели, ношение масок вновь станет обязательным в большинстве закрытых помещений. Кроме того, впервые будет введено обязательное требование демонстрировать электронное свидетельство о полной вакцинации при посещении некоторых массовых мероприятий и ночных клубов.

"Омикрон" в Великобритании

Всего в настоящий момент в стране обнаружено 3 137 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса, из которых 1 239 были выявлены за последние сутки. При этом в четверг глава британского Минздрава Саджид Джавид указал, что в реальности этот показатель может уже достигать 10 тыс. случаев. В воскресенье министр образования королевства Надим Захави проинформировал о первых случаях госпитализации с новым штаммом коронавируса, на который в Лондоне уже приходится треть всех выявляемых случаев заражения.

10 декабря Агентство по безопасности в области здравоохранения Великобритании проинформировало, что в случае, если скорость распространения омикрон-штамма сохранится на нынешнем уровне, к концу года в стране будет зарегистрировано около 1 млн случаев заражения. При этом уже к середине декабря штамм "омикрон" может стать доминирующим в Соединенном Королевстве.