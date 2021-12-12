В Совбезе уличили США в создании «цифрового НАТО»

США закладывают основы для создания цифрового альянса наподобие НАТО, в рамках которого у суверенных государств не будет права принимать решения. В этом уличил Вашингтон первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов в интервью "Российской газете", передает Day.Az.

Представитель Совбеза напомнил, что на организованном Вашингтоном "Саммите за демократию" обсуждалась сфера развития высоких технологий. "Идея здесь простая: хотите, чтобы Белый дом признал ваше государство демократическим, внедрите такие технологические стандарты, чтобы США было удобно защищать демократию у вас дома", - раскрыл он. В качестве примера он привел возможность влиять на выборы в стране или контролировать СМИ.

По мнению Аверьянова, в рамках цифрового альянса государства обяжут действовать по правилам, которые им напишут Google, Apple или Amazon. "Вот вам и так называемая демократия по американским стандартам", - заключил он.