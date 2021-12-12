Штатам посоветовали обсудить свои проблемы, прежде чем поучать мир

Первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов заявил, что вместо того, чтобы поучать остальной мир, США сначала было бы лучше собрать у себя внутренний форум за демократию, чтобы обсудить свои внутренние проблемы. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Российскую газету.

"Прежде чем поучать весь мир, Вашингтону хорошо было бы созвать у себя дома какой-нибудь свой внутренний форум за демократию в Соединенных Штатах, а также обсудить на нем весь существующий массив проблем, которые не дают возможности считать их нынешнее государственное устройство демократическим", - отметил Аверьянов.

По его мнению, одной из таких тем могла бы стать избирательная система, которая существует в США. Аверьянов подчеркнул, что "в ее рамках миллионы дееспособных американских граждан лишены полноценного права волеизъявления, а победить на президентских выборах может и кандидат, набравший меньшее число голосов".