В центре Киева образовалась дыра

Из-за повреждения водопровода на бульваре Тараса Шевченко в Киеве провалился асфальт, движение в направлении улицы Крещатик было перекрыто, временно изменены маршруты общественного транспорта.

Об этом сообщается на официальном сайте киевской городской государственной администрации, передает Day.Az со ссылкой на pravda.com.ua.

"Работники дорожной службы огородили место провала, специалисты "Киеводоканала" уже приступили к ликвидации повреждения. Завершить работы планируется к утру понедельника", - говорится в заявлении киевской администрации.

В публикации отмечается, что в связи с ограничением были временно изменены и маршруты общественного транспорта.