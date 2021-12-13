Инфекционист предупредил об опасности домашних солений

В домашних заготовках может оказаться опасный токсин ботулизма, который в некоторых случаях приводит к летальному исходу. Об этом заявил Ura.ru главный инфекционист ФМБА РФ, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров, передает Day.Az.

"По России приблизительная летальность от ботулизма составляет не менее 10%. Первые признаки отравления - это сухость во рту и туман в глазах, потом начинаются нарушения речи, глотание, а затем - самое страшное - постепенно нарастающее затруднение дыхания", - объяснил инфекционист.

Он добавил, что при ботулизме человек "задыхается при полном сознании" и нуждается в экстренной госпитализации.

"Если вовремя не обратиться за помощью, исход может быть летальным. От момента употребления продукта до появления клинических признаков ботулизма проходит от шести часов до, приблизительно, полутора - двух суток", - пояснил Никифоров.

При этом определить наличие токсина по внешним признакам невозможно, отметил специалист. По его словам, ботулизм бывает в практически в любых консервах кустарного производства, а также может содержаться в рыбе, вяленой или соленой в домашних условиях.