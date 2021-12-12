Пять африканцев с «омикроном» задержали в Новой Москве

В Новой Москве у пятерых африканских граждан заподозрили заражение штаммом COVID-19 "омикрон". Об этом сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, передает Day.Az.

По его словам, один из этих иностранцев недавно прибыл из Африки. Мужчина и его приятели вместе жили в деревне Голохвастово (ТиНАО). На адрес, где проживали африканцы, из-за подозрений на коронавирус была вызвана скорая помощь.

В итоге пять человек отправили в обсерватор. В настоящее время за ними наблюдают врачи.

Штамм коронавирусной инфекции, получивший во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обозначение "омикрон", выявлен в ноябре текущего года на юге Африки. Согласно мнению экспертов, он может оказаться более патогенным, чем остальные варианты COVID-19.

В России на данный момент известно о четырех последовательностях штамма "омикрон" от двух носителей.