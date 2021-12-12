Американский эксперт Центра исследований нераспространения Джеймса Мартина при Институте международных исследований Миддлбери Джеффри Льюис, изучающий ядерную программу Ирана, заявил, что Тегеран, вероятно, готовится к запуску ракеты в космос. Спутниковые снимки также показали, что Иран готовится к запуску космического корабля. Об этом сообщает Аssociated Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Спутниковые снимки, сделанные 11 декабря частной американской компанией Planet Labs Inc., показали активность на иранском космодроме в провинции Семнан.

Так, машина поддержки стояла на стоянке рядом со стартовой площадкой, где обычно размещается ракета. Такой автомобиль был запечатлен и на других спутниковых фотографиях незадолго до других запусков. Также на снимках виден гидравлический кран с рельсовой платформой, который был замечен перед предыдущими запусками и, вероятно, использовался для обслуживания ракеты.

Другие спутниковые снимки, сделанные в последние дни, продемонстрировали увеличение количества автомобилей на объекте. Это является еще одним признаком повышенной активности, которая обычно сопровождается запуском ракеты. Льюис также подтвердил рост активности на космодроме.

Государственные СМИ Ирана не подтвердили активность на космодроме, а миссия Ирана при ООН отказала агентству в комментариях. Американские военные, отслеживающие космические запуски, не ответили на запросы о комментариях.