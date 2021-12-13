Испанские полицейские спасли собаку из ледяного озера

В Испании сотрудникам Гражданской гвардии (полицейское военизированное формирование) удалось спасти собаку, попавшую в ледяную ловушку. Они разделись догола, залезли в обледеневшее озеро и достали животное.

Об этом сообщается на странице гвардии в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Случай произошел в городе Бадагуас. Мужчина играл с питомцем, бросая ему палку, чтобы тот принес ее обратно. Из-за аномальных для этого времени года морозов водоемы в стране застыли и лед, на котором оказался пес, не выдержал его вес и треснул. Выбраться самостоятельно собаке не удавалось.

Ее хозяин вызвал спасателей, которым пришлось снять с себя всю одежду, зайти в воду и помочь животному выбраться. Лучшего друга человека удалось спасти и отогреть.