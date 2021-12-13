В центре Торонто произошла стрельба, есть раненый

Один человек получил ранения в воскресенье в результате стрельбы в Торонто. Об этом сообщил телеканал CTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел в центральной части мегаполиса. Прибывшие на вызов полицейские обнаружили мужчину с огнестрельным ранением в грудь. Он находится в критическом состоянии в больнице.

По факту стрельбы пока никто не задержан. Другой информации не приводится.