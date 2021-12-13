https://news.day.az/world/1414809.html В центре Торонто произошла стрельба, есть раненый
В центре Торонто произошла стрельба, есть раненый
Один человек получил ранения в воскресенье в результате стрельбы в Торонто. Об этом сообщил телеканал CTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Инцидент произошел в центральной части мегаполиса. Прибывшие на вызов полицейские обнаружили мужчину с огнестрельным ранением в грудь. Он находится в критическом состоянии в больнице.
По факту стрельбы пока никто не задержан. Другой информации не приводится.
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