https://news.day.az/world/1414810.html В Мексике поезд врезался в автомобиль
В Мексике поезд врезался в автомобиль
Грузовой поезд врезался в легковой автомобиль в городе Леон в штате Гуанахуато в центральной части Мексики. Жертвами ДТП стали пять человек, в том числе четверо детей. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Televisa, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Сотрудники прокуратуры приступили к расследованию обстоятельств трагедии. По словам свидетелей, водитель автомобиля попытался проскочить перед составом на железнодорожном переезде, но не успел выполнить этот маневр.
Вместе с мужчиной погибли двое его сыновей и двое их друзей в возрасте 12 и 11 лет. По предварительным данным, они собирались посетить футбольный матч.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре