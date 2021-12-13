В Мексике поезд врезался в автомобиль

Грузовой поезд врезался в легковой автомобиль в городе Леон в штате Гуанахуато в центральной части Мексики. Жертвами ДТП стали пять человек, в том числе четверо детей. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Televisa, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Сотрудники прокуратуры приступили к расследованию обстоятельств трагедии. По словам свидетелей, водитель автомобиля попытался проскочить перед составом на железнодорожном переезде, но не успел выполнить этот маневр.

Вместе с мужчиной погибли двое его сыновей и двое их друзей в возрасте 12 и 11 лет. По предварительным данным, они собирались посетить футбольный матч.