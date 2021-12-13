Турецкий пулемет KMG556 готов к серийному производству

Турецкий пулемет KMG556 прошел квалификационные испытания и готов к серийному производству. Об этом агентству Анадолу сообщил глава департамента по стратегическим связям турецкой оборонной компании KaleKalıp Хакан Аккоч, передает Day.Az.

По его словам, разработка дизайна пулемета и квалификационные работы заняли около двух лет.

"До начала серийного выпуска пулеметы прошли 34 испытания. Квалификационные испытания пулеметов KMG556 завершились после месяца напряженной работы. Мы готовы к серийному производству нашего пулемета. Ждем сообщений, чтобы передать их на вооружение ВС Турции, правоохранительных органов и жандармерии", - сказал Аккоч.

Сотрудник компании отметил, что пулемет весит 7,8 килограмма и способен производить до 750-950 выстрелов в минуту патронами 5,56 мм калибра.

"Компания, как и в случае с любой другой продукцией оборонного назначения, продолжает работать над созданием новых версий пулемета", - подчеркнул он.

При этом Аккоч привлек внимание и к инициативам, связанным с экспортными поставками новой разработки.

Компания стремится вывести пулемет на мировой рынок, с августа текущего года начались переговоры с более чем 20 странами, проинформировал собеседник АА.

По его словам, все комплектующие оружия производятся в Турции.

"Доля отечественного производства составляет 100 процентов. Компания производит самые необходимые детали. Остальные комплектующие производятся нашими субподрядчиками", - отметил Аккоч.