Санта-Клаус пообещал доставить подарки вовремя, несмотря на пандемию

Санта-Клаус сообщил правительству Финляндии, что все подарки будут доставлены вовремя, несмотря на пандемию COVID-19. Об этом сообщает Gazeta.ru, ссылаясь на пресс-службу кабмина страны, передает Day.Az .

"В преддверии Рождества 2021 года Санта и миссис Клаус подтвердили, что раздача подарков будет идти в соответствии с планом и что маршрут доставки включает в себя все места по всему миру, независимо от ситуации с коронавирусом", - сказано в сообщении.

Как уточнили в финском правительстве, согласно специально заключенным многосторонним соглашениям, Санта-Клаус и его запряженные оленями сани не будут попадать под ограничения на поездки в связи с коронавирусной инфекцией, чтобы гарантировать, что они смогут доставлять подарки.

"Санта, миссис Клаус и их эльфы обычно не подвержены болезням, но, тем не менее, все они полностью вакцинированы", - добавили в кабмине.