В России спроектирован защитный противогаз-бронешлем

Инновационный противогаз-бронешлем, защищающий от действия оружия массового поражения, будет спасать также и от поражающих элементов таких, как патроны и осколки. Изделие спроектировано 27-м научным центром Минобороны Российской Федерации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Изобретение состоит из корпуса, защитного стекла, фильтров и клапана выдоха. Его носитель не останется в изоляции - шлем имеет переговорное устройство. Помимо того, использующий его человек сможет попить - в защитном снаряжении есть устройство для безопасного приема жидкости.

На шлем установлены фильтрующие элементы трех типов, их можно выбирать в зависимости от типа примененного химического оружия.

Даная система фильтрации защитит военных от радиоактивной пыли, промышленных токсичных химикатов, биологических и отравляющих веществ.

В боевой режим шлем можно привести за 3-4 секунды, что снижает вероятность поражения войск до 50 раз по сравнению с существующими средствами защиты.