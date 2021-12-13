Водители автобусов бастуют в Ереване

В Ереване группа водителей автобусов в понедельник утром не вышла на работу. Причиной протеста водителей, предположительно, стали новые приборы для оплаты проезда, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

В результате забастовки водителей общественного транспорта на остановках в столице Еревана, в частности в общинах Канакер-Зейтун и Норк, скопилось множество граждан, которые не могут добраться на работу.

На этом фоне такси-сервисы повысили цены на услуги.