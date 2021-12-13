https://news.day.az/world/1414888.html Водители автобусов бастуют в Ереване
Водители автобусов бастуют в Ереване
В Ереване группа водителей автобусов в понедельник утром не вышла на работу. Причиной протеста водителей, предположительно, стали новые приборы для оплаты проезда, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
В результате забастовки водителей общественного транспорта на остановках в столице Еревана, в частности в общинах Канакер-Зейтун и Норк, скопилось множество граждан, которые не могут добраться на работу.
На этом фоне такси-сервисы повысили цены на услуги.
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