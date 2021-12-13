Число жертв торнадо в США выросло до 100 человек

В результате серии разрушительных торнадо в США, по предварительным данным, погибли около 100 человек. Власти заявляют, что число жертв может значительно возрасти.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом в воскресенье, 12 декабря, сообщило CBS.

Так, по словам губернатора штата Кентукки Энди Бешира, в результате бедствия оказались разрушены целые города: "Родной город моего отца был уничтожен наполовину. Мне тяжело это описать".

"Это катастрофа, которую никто из нас никогда не видел. Насколько мне известно, мы потеряли более 80 человек, но число погибших перевалит за сотню", - сказал губернатор.

Известно, что более 30 торнадо за последние двое суток вызвали разрушения также в штатах Миссури, Арканзас, Иллинойс и Теннесси. Вызванные стихией перебои с электричеством затронули в Теннесси и Кентукки более 200 тыс. человек.

Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в Кентукки и заявил, что эта серия торнадо стала одной из самых смертоносных и разрушительных в истории страны.