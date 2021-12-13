COVID-19 в Европе: протесты против обязательной вакцинации и новые антирекорды

Австрийские власти объявили в воскресенье об окончании санитарных ограничений для вакцинированных и переболевших COVID-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, всеобщий локдаун продлился в стране 3 недели. При этом непривитые граждане старше 12 лет должны оставаться дома за исключением походов к врачу, за продуктами, а также занятий спортом.

Жительница Вены: "Посещение рождественской ярмарки - это добрая традиция. Но, когда я вижу статистику госпитализации, то мне понятны меры, ограничивающие скопление людей. Но раз власти решили открыть ярмарки, то мы рады здесь побывать".

В Праге проходят акции протеста против обязательной вакцинации пенсионеров и представителей определенных профессий. Согласно чешской полиции в мероприятии приняли участие от 4 до 5 тысяч человек.