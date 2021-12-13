https://news.day.az/world/1414982.html Якутские моржи искупались в ледяной воде при -61,1 °C - ВИДЕО
Якутские моржи искупались в ледяной воде при -61,1 °C - ВИДЕО
Купальный сезон в Оймяконе открыт! Якутские смельчаки искупались в ледяной воде проруби на "Полюсе холода", где в среду температура воздуха опустилась до -61,1 ° C.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, по данным синоптиков, это самая низкая температура в Российской Федерации с 1984 года.
По данным веб-сайта Climate Reanalyzer, разница температур в России также почти побила мировой рекорд на этой неделе: в среду была зафиксирована контрастность в 85,6 ° C.
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