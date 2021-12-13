https://news.day.az/world/1414998.html Последние данные о коронавирусе в России
Последние данные о коронавирусе в России
Еще 29 558 случаев заражения коронавирусом выявлено в России за сутки, сообщает оперштаб, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Скончался за сутки в стране 1 121 пациент, больше всего умерших в Москве - 84, в Подмосковье - 61, в Санкт-Петербурге - 60.
Поправились и выписаны 8,76 млн пациентов, в том числе 28 561 за последние сутки.
Новые эпизоды заражения регистрировались в 85 регионах страны. На Москву пришлось 2 894 новых случая COVID-19, в Московской области - 1 999, в Санкт-Петербурге - 1 968.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 10 млн 046 тыс. 454 случаев коронавирусной инфекции.
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