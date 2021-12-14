В Новой Зеландии мужчина за день десять раз привился от COVID

В Новой Зеландии мужчина, представляясь медикам разными именами, сделал десять прививок от коронавируса за день. Об этом сообщает Stuff в понедельник, 13 декабря, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

На данный момент Минздрав не разглашает название населенного пункта, где случился инцидент. Известно, что новозеландец привился вакциной Pfizer / BioNTech, используя документы разных людей и получая деньги за уколы.

"Мы очень серьезно относимся к этому вопросу. Мы очень озабочены этой ситуацией и работаем с соответствующими агентствами", - добавили в Минздраве страны.

По словам директора центра иммунизации Никки Тернер, нет данных о реакции организма человека на большое количество вакцин, однако клинические исследования препарата Comirnaty показали, что высокие дозы "создают больше побочных эффектов".

Теперь медики сообщили в полицию о мошенничестве. Как отметили в Минздраве, центры вакцинации работали в атмосфере доверия и надеялись - люди будут "точно передавать информацию". При этом ложь вызвала как риск для прививающего человека, так и для тех, чьи имена он использовал, так как им сделали соответствующие отметки в медкарте.