https://news.day.az/world/1415042.html Суд вернул основателю сети клиник «Омикрон» его иск к ВОЗ
Суд вернул основателю сети клиник «Омикрон» его иск к ВОЗ
Арбитражный суд Московской области вернул иск основателя сети офтальмологических клиник "Омикрон" Александра Падара, который требовал запретить Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) использовать слово "омикрон" для названия нового штамма коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Падар утверждал, что употребление слова "омикрон" наносит вред репутации его бизнеса.
Суд пришел к выводу, что истец не обосновал подсудность спора, а также сослался на норму, позволяющую российскому истцу подавать иски о защите деловой репутации к иностранным лицам по месту своего нахождения. Падар зарегистрирован в Красноярске.
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