Устроивший взрыв в российском монастыре болел раком

У 18-летнего Владислава Струженкова, устроившего взрыв у входа в Серпуховскую монастырскую гимназию, было онкологическое заболевание. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации канала, болезнь Струженкову диагностировали еще в 2015 году. Незадолго до нападения он посещал военкомат, где был признан негодным к военной службе.

Также с 2020 года Струженков якобы принимал антидепрессанты из-за психического расстройства и суицидальных мыслей, но на учете он не состоял.

Уточняется, что перевод Струженкова в православную гимназию произошел из-за того, что его травили в обычной школе. В сферу его интересов входили английский язык и финансовая грамотность.

18-летний Владислав Струженков подорвал самодельное взрывное устройство на ступенях Серпуховского духовного училища. Предполагается, что взрыв произошел непроизвольно, когда юноша готовился к нападению и хотел поправить мачете.

В результате взрыва по меньшей мере 12 человек получили повреждения различной степени тяжести. Больше всех пострадал сам Струженков, которому оторвало обе ноги. Как сообщалось ранее, он погиб в результате взрыва.