Нашествие "омикрона": изменит ли ход пандемии новый штамм COVID-19?

Рекордное, запредельное количество мутаций - так "омикрон" выглядит на модели Роспотребнадзора. Желтые точки - изменения в геноме спайк-белка. Столько их было в штамме "дельта". А столько - в новом супермутанте, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"У него произошло очень много изменений, причем они еще и сразу все одновременно, никогда ранее мы такого не видели", - говорит руководитель научной группы разработки новых методов заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

В "омикроне" - более 50 новых мутаций. Из них примерно половина - в тех самых шипах, с помощью которых коронавирус проникает в клетки человека. Именно поэтому он может стать более заразным. Но самое интересное, "омикрон" мутирует так, будто не контролирует сам себя.

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