В Балтийском море столкнулись грузовые суда

В акватории между шведским городом Истад и датским островом Борнхольм в ночь на понедельник столкнулись британское и датское суда.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, по меньшей мере два члена датского экипажа пропали без вести. К месту ЧП направились девять катеров со спасателями и вертолеты Швеции и Дании. Причина катастрофы выясняется. В момент инцидента был слабый ветер, однако на море мог быть достаточно густой туман, затруднявший видимость.