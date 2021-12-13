В Германии назвали новые сроки запуска «Северного потока-2»

Заместитель председателя фракции Свободной демократической партии в германском Бундестаге, эксперт по внешней политике Александр граф Ламбсдорфф назвал новые сроки запуска газопровода "Северный поток-2", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ходе онлайн-выступления политик заявил, что в случае положительного решения по сертификации газопровода его подключат к европейской газораспределительной сети не ранее сентября 2022 года. "Так что этот вопрос не является актуальным на текущий день", - отметил Ламбсдорфф.

По словам парламентария, Свободная демократическая партия, образовавшая правящую коалицию с Социал-демократической партией, полностью привержена коалиционному договору в этом вопросе. Известно, что в документе не упоминается конкретно "Северный поток-2", но подчеркивается верховенство общеевропейских нормативов в вопросе энергетических проектов. Ламбсдорфф призвал дождаться вердикта Федерального сетевого агентства Германии и Еврокомиссии - двух органов, которые должны решить судьбу сертификации газопровода.