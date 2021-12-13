В Австралии невакцинированным могут выписать гигантский штраф и посадить на несколько месяцев
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Австралийская полиция объявляет штраф в размере 13 000 долларов и 6 месяцев тюрьмы для непривитых людей, чихающих в общественных местах.

Как передает Day.Az, сюжет опубликован в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: