https://news.day.az/world/1415119.html На Шри-Ланке показали гигантский сапфир - ВИДЕО
На Шри-Ланке показали гигантский сапфир - ВИДЕО
На Шри-Ланке показали самый большой в мире голубой сапфир из природного корунда, который весит 310 кг. Об этом пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Камень выставили на обозрение в доме одного из владельцев каменных ям в Хорана, в 65 километрах к югу от Коломбо. Перед открытием экспозиции сапфир благословила группа буддийских монахов.
Отмечается, что камень нашли около трех месяцев назад в районе Ратнапура.
По словам местных геммологов, этот сапфир является одним из самых редких драгоценных камней в мире. Однако международные организации пока еще его не сертифицировали.
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