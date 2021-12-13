На Шри-Ланке показали гигантский сапфир

На Шри-Ланке показали самый большой в мире голубой сапфир из природного корунда, который весит 310 кг. Об этом пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Камень выставили на обозрение в доме одного из владельцев каменных ям в Хорана, в 65 километрах к югу от Коломбо. Перед открытием экспозиции сапфир благословила группа буддийских монахов.

Отмечается, что камень нашли около трех месяцев назад в районе Ратнапура.

По словам местных геммологов, этот сапфир является одним из самых редких драгоценных камней в мире. Однако международные организации пока еще его не сертифицировали.