В Армении задержали высокопоставленных офицеров

В центральной военной прокуратуре Армении возбуждено уголовное дело по факту мошенничества и присвоения. В рамках дела задержаны четверо офицеров, из них двое арестованы. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Согласно материалам следствия, замкомандира по тыловому обеспечению одной из воинских частей, полковник А.К. в июле этого года в сговоре с начальником вещевой службы той же части, подполковником Т.П. присвоил шесть армейских палаток, а в соответствующей документации указал, что они были утеряны в ходе 44-дневной войны. Общая стоимость палаток составляла порядка 6,7 миллиона драмов (около 13,5 тысяч долларов).

Затем упомянутые офицеры решили продать это имущество министерству обороны, в связи с чем А.К. вступил в сговор с начальником вещевой службы тылового управления Генштаба ВС, полковником А.Т., своим братом Э.К. и его товарищем К.Р. В результате им удалось "реализовать" украденные палатки министерству обороны, с которым был подписан контракт в августе.

По подозрению в совершении преступления А.К., А.Т., Э.К., и К.Р. задержаны, позже мерой пресечения в отношении А.К. и А.Т. избрана подписка о невыезде.

