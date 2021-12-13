https://news.day.az/world/1415126.html Армянин напал на стоматолога в Москве
Армянин напал на стоматолога в Москве
В Москве задержали мужчину, который ранил ножом врача стоматологической клиники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает Day.Az.
По словам источника, стоматолога доставили в больницу в тяжелом состоянии. Как уточняет Telegram-канал "112", 60-летний Мурат Оганесян был недоволен тем, как ему лечили зубы, и ударил врача в живот. После нападения мужчина сам пришел в полицию.
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