Армянин напал на стоматолога в Москве

В Москве задержали мужчину, который ранил ножом врача стоматологической клиники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает Day.Az.

По словам источника, стоматолога доставили в больницу в тяжелом состоянии. Как уточняет Telegram-канал "112", 60-летний Мурат Оганесян был недоволен тем, как ему лечили зубы, и ударил врача в живот. После нападения мужчина сам пришел в полицию.