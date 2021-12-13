https://news.day.az/world/1415131.html Талибы придумали приемлемую одежду для женщин
Талибы придумали приемлемую одежду для женщин
Власти Афганистана приняли решение относительно того, какую женскую одежду можно считать допустимой.
По словам представителя "Талибана" и.о. министра поощрения желательного и запрещения предосудительного Мохаммада Халида Ханафи, жительницы Афганистана могут носить одеяния, полностью скрывающие их от чужих глаз, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Речь идет о парандже, никабе или ином типе исламского одеяния, которое полностью скрывает лицо и тело женщины. Ханафи объяснил такое решение кораническими аятами.
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