Талибы придумали приемлемую одежду для женщин

Власти Афганистана приняли решение относительно того, какую женскую одежду можно считать допустимой.

По словам представителя "Талибана" и.о. министра поощрения желательного и запрещения предосудительного Мохаммада Халида Ханафи, жительницы Афганистана могут носить одеяния, полностью скрывающие их от чужих глаз, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет о парандже, никабе или ином типе исламского одеяния, которое полностью скрывает лицо и тело женщины. Ханафи объяснил такое решение кораническими аятами.