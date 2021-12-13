https://news.day.az/world/1415139.html В Китае выявлен первый случай заражения "омикрон"
В Китае выявлен первый случай заражения "омикрон"
Первый случай инфицирования человека омикрон-штаммом коронавируса выявлен в северном китайском городе Тяньцзинь. Об этом говорится в заявлении эпидемиологического штаба города, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Указывается, что инфицированный прибыл из-за рубежа. Заболевание у него протекает бессимптомно, он направлен в больницу. "Это первый случай обнаружения штамма "омикрон" в материковом Китае", - отмечается в заявлении властей.
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