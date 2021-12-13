ОПЕК о влиянии штамма "омикрон" на рынок нефти

Распространение нового штамма коронавируса "омикрон" не будет иметь значительного влияния на темпы потребления нефти, говорится в декабрьском отчете ОПЕК, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Влияние нового варианта "омикрон", как ожидается, будет умеренным и недолговечным, так как мир уже лучше приспособлен к борьбе с COVID-19. Это в дополнение к устойчивым экономическим перспективам как в развитых, так и в развивающихся странах", - следует из отчета. Также эксперты ОПЕК обращают внимание на высокие темпы вакцинации от коронавируса в мире.

В начале декабря влияние нового штамма на нефтяной спрос пытался оценить технический комитет ОПЕК+, однако эксперты панели пришли к выводу о том, что для полной оценки опасности "омикрона" потребуется не менее двух недель.

Кроме того, организация оставила без изменений прогноз по росту спроса на нефть в 2021 и в 2022 годах на уровне 5,7 млн баррелей в сутки (б/с) и на 4,2 млн б/с соответственно на фоне умеренного восстановления мировой экономики.

"Восстановление темпов спроса, ожидавшееся ранее в четвертом квартале, сдвигается на первую четверть 2022 года. За ним последует более стабильное восстановление в течение всего 2022 года", - отмечается в отчете.

При этом поставки нефти от стран, не входящих в ОПЕК, в 2022 году увеличатся на 3 млн б/с, следует из документа.

Осталась неизменной и оценка на 2021 год - увеличение составит 0,7 млн б/с, до 63,7 млн б/с. В этом году основной рост добычи ожидается в Канаде, России, Китае, США, Норвегии и Гайане. При этом добыча снизится в Великобритании, Колумбии, Индонезии и Бразилии.

Как ожидается, в 2022 году предложение нефти от стран "не ОПЕК" вырастет на 3 млн б/с, до 66,7 млн б/с. Главными драйверами роста будут США и Россия, а также Бразилия, Канада и Казахстан.