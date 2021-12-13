В Словакии девушка на BMW протаранила советский танк

На трассе недалеко от деревни Кошицки-Клеченов автомобиль BMW столкнулся с мемориальным советским танком, сообщает газета Plus jeden deň со ссылкой на местную полицию, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

За рулем автомобиля находилась 18-летняя девушка, которая на пути из деревни Даргов не справилась с управлением на замерзшей и частично заснеженной дороге при повороте налево. Ее машина вылетела на обочину, задела бордюр и въехала в бетонный постамент, на котором установлен советский танк СУ-100.

Белый седан BMW получил серьезные повреждения. Полицейские предположили, что скорость автомобиля не соответствовала дорожным условиям. В результате ДТП два человека получили травмы. Тест показал, что автомобилистка в момент аварии была трезвой.

Мемориальный танк установили у деревни Кошицки-Клеченов в 1987 году. Его списали из чехословацкой армии, после чего он какое-то время находился в военном музее в Свиднике. Самоходная артиллерийская установка СУ-100 была создана на базе танка Т-34 в конце 1943 - начале 1944 года.