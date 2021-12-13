Шурина Пашиняна вызвали в СНБ

Депутата Национального Собрания от правящей фракции "Гражданский договор" Грачья Акопяна вызвали в Службу национальной безопасности Армении после недавней драки в здании парламента, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Да, я был вызван в Службу национальной безопасности и дал соответствующие объяснения. Это было два дня назад", - сказал шурин премьер-министра Армении.

Депутат затруднился сказать, в каком статусе его вызвали в силовую структуру, - свидетеля или подозреваемого. Он считает, что процесс не дошел до той стадии, когда следует уточнять статус. Данных о том, были ли вызваны в СНБ другие участники инцидента, у Акопяна нет.

Комментировать драку парламентарий не пожелал, заявив, что ему нечего добавить к сказанному.

