Премьер-министр Венгрии выступил за укрепление оборонного потенциала ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался за наращивание возможностей Евросоюза в сфере обороны. Такое мнение он выразил на пресс-конференции на проходящем в понедельник в Будапеште саммите стран Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Чехия, Словакия), в котором также участвует президент Франции Эмманюэль Макрон, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы (Венгрия - прим. ТАСС) поддерживаем курс на [усиление] общего потенциала Европы в обороне и атомной энергетике, а также на укрепление европейского сельскохозяйственного сектора", - передает слова Орбана агентство Reuters. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что Будапешт и Париж едины во мнении о важности защиты внешних границ Евросоюза.

В марте в ЕС планируют утвердить Стратегический компас - единую оборонную концепцию сообщества, принятие которой, как утверждает глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, не будет противоречить коллективной обороне в рамках НАТО. Данный документ, в частности, предполагает создание сил быстрого реагирования ЕС численностью до 5 тыс. человек, что позволит Брюсселю самостоятельно проводить операции, в том числе военные, в любой точке мира. Концепция также включает вопросы кибернетической безопасности и безопасности космической группировки государств Евросоюза.

Дискуссия о создании собственных военных формирований ЕС, подчиненных институтам сообщества и не зависимых от США, ведется более 70 лет. В разные годы концепции создания таких сил назывались "европейское оборонительное сообщество", "еврокорпус", "боевые группы ЕС", "армия ЕС", теперь обсуждается формирование "сил быстрого реагирования ЕС".

До настоящего времени эти планы ни разу не были доведены до практической реализации, поскольку их блокировали ведущие союзники США в составе Евросоюза, в первую очередь Великобритания, которая в настоящее время уже не является членом сообщества. Вашингтон всегда активно выступал против создания европейских сил, поскольку такая структура неизбежно стала бы конкурирующей для НАТО, и само ее появление привело бы к ослаблению американского влияния в Европе.