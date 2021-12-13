ЕС выделил 35 млн евро на вакцинацию в странах Восточного партнерства

Евросоюз запустил проект на 35 млн евро по поддержки вакцинации в странах Восточного партнерства. Об этом сообщает комиссар по вопросам соседства и расширения ЕС Оливер Варгеи в понедельник, 13 декабря, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По словам Варгеи, это солидарность ЕС в действии, которая помогает спасать жизни и ускорять выздоровление.

"Рад, что сегодня запустили со Збигневом Рау и польским Банком национального развития и Беатой Дашинской-Музычкой инновационное соглашение на сумму 35 миллионов евро для поддержки стран-членов ЕС в доставке вакцин против COVID-19 государствам "Восточного партнерства"", - написал Варгеи.

Механизм предполагает, что ЕС будет платить за доставку вакцин для стран Восточного партнерства, чтобы препараты стали доступнее.