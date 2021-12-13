В трех регионах Сербии объявили режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации из-за сильных снегопадов объявлен в муниципалитетах Иваница, Лучани и Нова-Варош. Об этом сообщило в понедельник агентство Tanjug, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, в Иванице без света остаются 3 400 домохозяйств. Точное количество жителей, оказавшихся без электроэнергии, не уточняется. В общине Лучани без света остаются около 5 тыс. человек. Власти Нова-Вароша также объявили режим ЧС из-за невозможности самостоятельно справиться с последствиями снегопада.

Как передает газета Blic, 17 человек из-за непогоды отрезаны от внешнего мира в районе горы Мален на западе страны. Несколько семей с детьми отправились на автомобильную прогулку в горы, где их застал сильный снегопад. После того, как в машинах закончился бензин, они пешком добрались до заброшенного охотничьего домика. Семьи более суток находятся в горах без еды.

Погодные условия пока не позволяют спасателям прийти на помощь этим людям. Сотрудники Горной службы Сербии из города Валево выдвинулись к району ЧП на лыжах, чтобы доставить семьям продовольствие и питьевую воду.