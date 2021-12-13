Назван человек года по версии журнала Time

Журнал Time назвал "Человеком года - 2021" Илона Маска, богатейшего человека в мире, основателя компании SpaceX и автомобильной компании Tesla, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Он вырос в суровых условиях и был особенно умен ... 99,9% людей не справляются с такими ситуациями. Какой-то небольшой процент справляется с этим благодаря способности принимать важные решения под серьезным давлением и бесконечным стремлением изменить путь человечества", - отметил Антонио Грасиас, близкий друг Маска на протяжении двух десятилетий, который занимал места в советах директоров Tesla и SpaceX.

Автомобильная компания Tesla контролирует две трети многомиллиардного рынка электромобилей и оценивается в $1 трлн. Маск с чистым капиталом более $250 млрд является самым богатым частным лицом в истории, отмечается в статье.