В Сенегале истек срок годности 200 тыс. доз вакцин от COVID-19

Срок годности 200 тыс. доз вакцин от коронавируса, находящихся у медицинских властей Сенегала, истек за последние два месяца, срок годности еще 200 тыс. доз истекает в конце декабря.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на главу сенегальской службы вакцинации Усейна Бадиана.

"Основная проблема состоит в нерешительности граждан страны в отношении прививок", - заявил он. По его словам, многие не уверены в необходимости делать прививку в условиях, когда в Сенегале наметилось снижение числа инфицированных коронавирусом.

На данный момент в Сенегале использовано 1,93 млн доз вакцин от коронавируса. Полный прививочный цикл прошли 937 тыс. человек, или 5,6% населения страны Западной Африки.

Ситуация с просроченными вакцинами не ограничивается только Сенегалом. Так, в другой стране региона - Нигерии - недавно истек срок годности 1 млн доз вакцины от COVID-19.