https://news.day.az/world/1415219.html Турция откроет чартерные рейсы с Ереваном - Чавушоглу
Турция откроет чартерные рейсы с Ереваном - Чавушоглу
Турция откроет чартерные рейсы со столицей Армении, городом Ереван.
Об этом во время выступления в Великом Национальном Собрании Турции сказал министр иностранных дел страны Мевлут Чавушоглу, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
"В ближайшее время мы с Арменией назначим специальных представителей, чтобы предпринять шаги по нормализации отношений. Мы также откроем чартерные рейсы со столицей Армении, городом Ереван", - отметил Чавушоглу.
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