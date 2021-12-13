Двух человек задержали после столкновения двух судов у берегов Швеции

Двух человек задержали после столкновения двух грузовых судов в Балтийском море у берегов Швеции, сообщили в прокуратуре Швеции, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По факту столкновения двух судов возбуждено уголовное дело о грубом нарушении правил судоходства, халатности и причинении смерти. Известно, что задержанные - 30-летний гражданин Великобритании и 57-летний гражданин Хорватии.

Тело одного из пропавших моряков нашли в море спасатели. Судьба еще одного человека с судна остается неизвестной.

В пресс-службе морской администрации Швеции заявили РЕН ТВ, что версия о возможной утечке топлива с судна не подтвердилась.

"Наши корабли береговой охраны дотащили корабль до порта, мы сейчас обследуем его. Нам приходили сообщения о том, что на корабле началась утечка топлива. Спасательная операция уже закончилась, но, что касается утечки, мы не смогли ее подтвердить", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что два грузовых судна - британский Scot Carrier и датский Karin Hoej - столкнулись в Балтийском море. Инцидент произошел между Истадом (Швеция) и Борнхольмом (Дания). Один из кораблей перевернулся. Два человека оказались в воде и пропали.