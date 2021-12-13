База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Несколько реактивных снарядов разорвалось в понедельник на территории военной базы США, расположенной на севере сирийской провинции Дейр-эз-Зор, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило агентство SANA, ракетному обстрелу подвергся лагерь американских военных, находящийся в районе Зейбан рядом с нефтяным месторождением Эль-Омар.

Сведений о пострадавших и материальном ущербе не поступало.