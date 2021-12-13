https://news.day.az/world/1415222.html База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу
База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу
Несколько реактивных снарядов разорвалось в понедельник на территории военной базы США, расположенной на севере сирийской провинции Дейр-эз-Зор, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Как сообщило агентство SANA, ракетному обстрелу подвергся лагерь американских военных, находящийся в районе Зейбан рядом с нефтяным месторождением Эль-Омар.
Сведений о пострадавших и материальном ущербе не поступало.
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