После пандемии мир столкнется с более сложными проблемами, чем прежде

Человечество после завершения пандемии коронавируса столкнется с более серьезными, чем прежде, вызовами, связанными с бедностью, голодом, неравенством, болезнями и изменением климата.

Об этом заявил в понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Выступая в Женеве на 10-й Глобальной конференции по укреплению здоровья, он призвал государства "содействовать экономическому росту, основанному на здоровье и благополучии людей и планеты".

"Когда пандемия завершится, мы останемся с более весомыми вызовами, чем это было до ее начала: бедностью, голодом, неравенством, неинфекционными болезням, изменением климата и другими", - сказал глава ВОЗ.

По словам Гебрейесуса, "пандемия показала: если здоровье подвергается риску, то риску подвергается все". В этой связи необходимо "фундаментальное изменение" восприятия ценности здоровья. Следует "содействовать экономическому росту, основанному на здоровье и благополучии людей и планеты".

Гендиректор считает, что мир не должен идти прежним "эксплуататорским" путем в сфере производства и потребления, "пренебрегать планетой" и проводить "вызывающую разногласия политику, которая разжигала пандемию". Глава ВОЗ призвал относиться к здравоохранению не как к "затрате", а как к "инвестиции в наше общее будущее". При этом в центре усилий государств "должно быть достижение всеобщего охвата населения услугами здравоохранения, являющегося краеугольным камнем социальной, экономической и политической стабильности".

Открывшаяся в понедельник в Женеве 10-я Глобальная конференция по укреплению здоровья организована ВОЗ при содействии Объединенных Арабских Эмиратов. Представители государств, структур ООН, гражданского общества и частного сектора обсуждают проблематику укрепления здоровья в целях содействия благополучию людей. По итогам форума его участники примут политическое заявление с рекомендациями правительствам.