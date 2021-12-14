В Нидерландах достигнуто соглашение о создании правящей коалиции

Четыре голландские партии достигли соглашения о формировании правящей коалиции.

Об этом заявили в понедельник журналистам Йохан Ремкес и Ваутер Колмейс, отвечающие за проведение переговоров, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их словам, "переговоры завершены, во вторник коалиционное соглашение будет представлено парламентским фракциям партий".

В истории Нидерландов это самый длительный процесс формирования правящей коалиции, который длится уже 271 день. Предыдущий рекорд - 225 дней - был установлен в 2017 году при формировании предыдущего правительства.

Как ожидается, в среду документ будет направлен в парламент, который должен будет провести дебаты и назначить форматора - лицо, ответственное за формирование нового кабинета министров. Им станет нынешний и.о. премьер-министра Марк Рютте, который должен будет распределить министерские портфели. Скорее всего, это произойдет уже в 2022 году.