В G7 обсудили новые штаммы коронавируса и климатическое сотрудничество

Главы министерств финансов и центробанков стран G7 обсудили в понедельник вопросы борьбы с COVID-19 и мультирезистентными патогенами, вопросы климатического сотрудничества и преодоления сбоев в глобальных цепях поставок.

Об этом говорится в сообщении, распространенном Минфином Великобритании по итогам виртуальной встречи министров, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Они договорились внимательно следить за новыми генетическими вариантами коронавируса, в то же время сотрудничая в разрешении проблем с поставками, а также обмениваясь мнениями по теме повышения устойчивости цепей поставок и способов более точного прогнозирования сбоев в их работе в будущем, - говорится в документе. - После того как в июне страны G7 в совместном коммюнике обязались предпринимать "рассчитанные на много лет усилия", чтобы добиться необходимых для достижения углеродной нейтральности перемен, главы министерств финансов и центробанков G7 сегодня условились чаще обсуждать проводимую политику с целью активизировать усилия, направленные на сокращение выбросов [парниковых газов]".

По итогам встречи было также опубликовано совместное заявление министров о необходимости скоординированной борьбы с "невидимой эпидемией" резистентности к противомикробным препаратам. В документе отмечается, что из-за патогенов, которые приобрели устойчивость к антибиотикам, в мире ежегодно умирают около 700 тыс. человек. Страны G7 намерены создавать лучшие условия для разработки новых антибиотиков и наиболее эффективного применения существующих.