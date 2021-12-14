В США за время пандемии зарегистрировали свыше 50 млн случаев COVID-19
Число зарегистрированных случаев COVID-19 в США превысило 50 млн, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Согласно им, с начала распространения вируса в США выявлено 50 110 613 случаев. При этом число скончавшихся после заражения коронавирусом в штатах превысило 798 тысяч человек.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), число случаев заболевания в стране возросло примерно до 120 тысяч в день.
Тем временем New York Times сообщает, что около 1200 человек умирают от вируса каждый день, а 65 тысяч находятся в медучреждениях.
Больницы в некоторых штатах переполнены и призывают всех пройти вакцинацию.
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