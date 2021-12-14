https://news.day.az/world/1415242.html В США за время пандемии зарегистрировали свыше 50 млн случаев COVID-19

В США за время пандемии зарегистрировали свыше 50 млн случаев COVID-19

В мире, 14 декабря 2021 09:00 115
В США за время пандемии зарегистрировали свыше 50 млн случаев COVID-19
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Число зарегистрированных случаев COVID-19 в США превысило 50 млн, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Согласно им, с начала распространения вируса в США выявлено 50 110 613 случаев. При этом число скончавшихся после заражения коронавирусом в штатах превысило 798 тысяч человек.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), число случаев заболевания в стране возросло примерно до 120 тысяч в день.

Тем временем New York Times сообщает, что около 1200 человек умирают от вируса каждый день, а 65 тысяч находятся в медучреждениях.

 

Больницы в некоторых штатах переполнены и призывают всех пройти вакцинацию.

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