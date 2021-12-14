Число жертв торнадо в Кентукки увеличилось

В результате разрушительных торнадо, которые накрыли ряд регионов США, в штате Кентукки погибли по меньшей мере 74 человека. Такие данные в понедельник, 13 декабря, привел губернатор штата Энди Бешир в ходе пресс-конференции, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Сейчас у нас 74 жителя Кентукки, которых мы потеряли. Мы ожидаем, что число погибших будет расти. 109 жителей Кентукки теперь числятся пропавшими без вести", - уточнил глава региона.

Также Бешир выразил опасения, что и число пропавших без вести жителей штата намного больше заявленного. Он отметил, что стихия не ослабевала на протяжении 360 километров и нанесла ущерб 120 округам Кентукки.