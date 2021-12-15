Маск запустил программу по переработке углекислого газа в топливо

В США стартовала программа компании SpaceX по очищению атмосферы Земли от углекислого газа с последующей его переработкой. Об этом объявил глава компании Илон Маск в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"SpaceX запускает программу по выведению CO2 из атмосферы и превращению его в ракетное топливо", - написал изобретатель и призвал всех заинтересованных присоединяться к инициативе.

Как утверждает Маск, этот проект сыграет свою роль также при полетах на Марс, атмосфера которого, отметим, в основном состоит из углекислого газа.

"Марсу тоже пригодится", - подчеркнул он в отдельном твите.