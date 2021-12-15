https://news.day.az/world/1415254.html Маск запустил программу по переработке углекислого газа в топливо
Маск запустил программу по переработке углекислого газа в топливо
В США стартовала программа компании SpaceX по очищению атмосферы Земли от углекислого газа с последующей его переработкой. Об этом объявил глава компании Илон Маск в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
"SpaceX запускает программу по выведению CO2 из атмосферы и превращению его в ракетное топливо", - написал изобретатель и призвал всех заинтересованных присоединяться к инициативе.
Как утверждает Маск, этот проект сыграет свою роль также при полетах на Марс, атмосфера которого, отметим, в основном состоит из углекислого газа.
"Марсу тоже пригодится", - подчеркнул он в отдельном твите.
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