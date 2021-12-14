https://news.day.az/world/1415278.html Важная новость для отправляющихся в Москву
Важная новость для отправляющихся в Москву
К утру вторника из-за снегопада в трех московских аэропортах задержаны или отменены более 30 рейсов, говорится в данных сервиса "Яндекс.Расписание", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Во "Внуково" пять рейсов задержаны, в "Домодедово" девять рейсов задержаны, в "Шереметьево" пять рейсов задержаны, 16 отменены", - говорится в сообщении.
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