Важная новость для отправляющихся в Москву

К утру вторника из-за снегопада в трех московских аэропортах задержаны или отменены более 30 рейсов, говорится в данных сервиса "Яндекс.Расписание", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Во "Внуково" пять рейсов задержаны, в "Домодедово" девять рейсов задержаны, в "Шереметьево" пять рейсов задержаны, 16 отменены", - говорится в сообщении.