На Москву обрушился сильнейший за 32 года снегопад

В Москве выпало 20% месячной нормы осадков, подобного снегопада в этот день в городе не было 32 года. Об этом сообщил на странице в Facebook ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В результате влияния активного волнового атмосферного фронта за минувшие сутки на Москву обрушились самые сильные этой зимой аномальные снегопады - до этого самым ненастным было 7 декабря - 8 мм. Так, на базовой столичной метеостанции ВДНХ в осадкомер попало 9 мм осадков, в центре города, на Балчуге - 11 мм, в Тушино - 10 мм", - уточнил метеоспециалист.

По его словам, норма для первого месяца зимы по осадкам - 56 мм.

Как подчеркнул Тишковец, столь мощных снегопадов на опорной метеостанции ВДНХ 14 декабря не наблюдалось с 1989 года. Тогда синоптиками было зафиксировано 9,9 мм.

Также Тишковец обратил внимание, что недавний прогноз, где говорилось о 8-13 мм предстоящих осадков в столице, подтвердился.