Байден распорядился оказать помощь штатам Иллинойс и Теннесси

Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штатах Иллинойс и Теннесси, пострадавшим ранее в результате сильных бурь, шквальных ветров и торнадо. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Американский лидер также распорядился оказать помощь вышеуказанным штатам. В сообщении отмечается, что все усилия для оказания помощи населению могут координировать министерство внутренней безопасности и Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).